Футбольный клуб «Зенит» выплатил бывшему тренеру Мирче Лучесвку €2,5 млн компенсации за расторжение контракта, сообщает «Р-Спорт».

Изначально экс-наставник питерской команды требовал €4 млн за недоработанный год, но сторонам удалось найти компромис.

Луческу возглавлял «Зенит» с мая 2016 года. Под его руководством клуб занял третье место в чемпионате России. По окончании этого сезона он был уволен с поста главного тренера. Новым наставником команды стал Роберто Манчи.