До закрытия трансферного окна из «Зенита» могут уйти до 10 игроков, заявил президент российского футбольного клуба Сергей Фурсенко.

«Сейчас почти полный состав поехал на вторые сборы. Скорее всего, часть прямо со сборов уедет в аренду, пока неясно, кого мы сможем продать до 1 сентября. Тем не менее, в этом направлении мы работаем весьма активно. Думаю, 5-6 или даже 10 человек из состава покинут «Зенит»», - заявил Фурсенко в эфире телеканала «Матч ТВ».

Президент «Зенита» отметил, что руководство клуба продолжает поиск легионеров для усиления состава команды. «Это должны быть очень сильные игроки, способные решать судьбу матча. С другой стороны, это должны быть очень талантливые ребята, которых мы будем растить вместе с нашими парнями», - подчеркнул Фурсенко.