Петербургский футбольный клуб «Зенит» во время летних трансферов потратит на новых игроков меньше, чем было выручено от продажи Халка, Эсекьеля Гарая и Акселя Витселя, передает ТАСС со ссылкой на президента клуба Сергея Фурсенко.

«Мы ориентируемся на те суммы, которые мы выручили от продажи Халка, Витселя и Гарая. Это что-то в районе €120 млн. На деле, думаю, мы потратим гораздо меньше. Потому что ведем переговоры так, чтобы не платить все трансферные суммы сразу, а разбивать платежи на части. По некоторым игрокам платеж разбит на три года», — рассказал Фурсенко.

Прошлым летом «Зенит» покинул бразилец Халк, который перешел в китайскую команду «Шанхай СИПГ», а также аргентинский защитник Эсекьель Гарай, который продолжит карьеру в испанской «Валенсии». Зимой 2017 года из питерского клуба ушел бельгийский полузащитник Аксель Витсель.

К настоящему моменту ряды бело-сине-голубых пополнили Дмитрий Богаев, Александр Ерохин, Дмитрий Полоз и эквадорец Кристиан Нобоа.