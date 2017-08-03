«Зенит» проиграл в ответном матче третьего квалификационного раунда израильскому клубу «Бней Иегуда» со счетом 0:1. Несмотря на поражение, сине-бело-голубые вышли в следующую стадию турнира.

«Зенит» на протяжении матча владел территориальным преимуществом, однако позволял израильтянам проводить опасные контратаки.

Счет в матче был открыт на 67-й минуте. Результативным ударом отметился нападающий «Бней Иегуда» Альмог Буцагло. Израильтяне могли упрочить свое преимущество, но «Зенит» несколько раз выручил Юрий Лодыгин.

Первая встреча завершилась победой «Зенита» со счетом 0:2. По итогам двухматчевого противостояния в следующую стадию турнира вышел петербургский клуб.