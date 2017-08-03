Харватский полузащитник и новый игрок «Спартака» Марио Пашалич прилетел в Москву.

Пашалич прилетел утром в четверг, 3 июля, в столичный аэропорт Домодедово. Его сопровождали его девушка, агент и гендиректор клуба Сергей Родионов. В ближайшее время игрок пройдет необходимое медицинское обследование и присоединится к команде на тренировках, сообщает «Спорт-Экспресс».

Накануне в среду, 2 августа, 22-летний футболист «Челси» согласовал условия годовой аренды с московским клубом «Спартак». Как сообщает телерадиокомпания «Мир», в Риме с ним подписали личный контракт. Соглашение будет действовать с 4 августа 2017 года до 30 июня 2018 года.