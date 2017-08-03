Роспотребнадзор сделал более 33 тыс. проб плодоовощной продукции за первую половину 2017 года, в 0,7% из них оказался превышен допустимый уровень нитратов.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Роспотребнадзор рекомендует покупать овощи и фрукты только в местах санкционированной торговли, где ведется контроль за качеством и безопасностью продукции.

При покупке необходимо обращать внимание на их внешний вид и условия хранения, при необходимости спросить у продавца сопроводительные документы на продукцию.

В ведомстве отметили, что в интернете активизировались и продавцы различных портативных устройств и экотестеров, «которые будто бы способны определить наличие и количество нитратов в плодоовощной продукции».

В Роспотребнадзоре отметили, что данные устройства «по сути замеряют лишь электропроводимость, сопроводительные документы на приборы зачастую выданы с нарушениями».