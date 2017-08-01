Роспотребнадзор напомнил россиянам, как правильно выбирать арбузы и дыни и где их не стоит покупать. Рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

Эксперты отмечают, что для выбора качественной дыни необходимо чувствовать ее аромат, а арбуза — слышать «правильный» звук от удара по нему.

Так, хороший арбуз имеет целостный и крупный покров, яркую корку и желтое пятно на боку. При ударе ладонью арбуз должен вибрировать, а при ударе согнутым пальцем — издавать умеренно звонкий звук, сообщает телерадиокомпания «Мир». У зрелого арбуза мякоть должна быть различных оттенков красного, а семена — черного или коричневого цвета. Также эксперты рекомендуют купленный арбуз вымыть дома с мылом, а разрезанные ягоды хранить только в холодильнике. Если после разрезания арбуза он имеет кислый запах, то есть его нельзя.

В случае с дыней действия аналогичные, только звук при щелчке по дыне должен быть глухим. Кроме того, дыня должна пахнуть. Если она не пахнет, то такой продукт не стоит покупать.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что дыни и арбузы должны продаваться под навесом, а не лежать кучей на земле. Также не рекомендуется пробовать кусочек арбуза перед покупкой, поскольку там быстро размножаются вредные микроорганизмы — есть риск отравления. Кроме того, в ведомстве не рекомендуют покупать дыни и арбузы возле дороги, а у продавца обязательно должна быть в наличии медкнижка.