Роспотребнадзор усовершенствует систему определения генно-модифицированной продукции (ГМО) — надзорная служба сможет проводить анализ большего объема товаров за меньший срок. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе ведомства.

Такие меры проводятся в соответствии со Стратегией повышения качества пищевой продукции в РФ до 2030 года.

Руководитель лаборатории оценки безопасности биотехнологий и новых источников пищи ФИЦ питания и биотехнологии Надежда Тышко сообщила, что сотрудники центрального аппарата уже прошли обучение новой методике определения ГМО в продуктах. Она пояснила, что для выявления таких организмов будет использоваться полимеразная цепная реакция (ПЦР).

«У каждой линии генно-модифицированной продукции — своя последовательность ДНК. Раньше мы могли одномоментно в рамках одной реакции проверить только одну линию, и один продукт можно было тестировать неделю. Теперь же мы можем анализировать сразу на почти все линии. Скорость позволяет расширить охват продукции», — сообщила Надежда Тышко.

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Роспотребнадзор усилит контроль за ГМО