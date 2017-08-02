На полуострове идет строительство жилья для реабилитированных народов — армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого, которые в 1941–1944 годах по надуманным обвинениям были высланы из Крыма. В этом году для переселенцев заложено 12 многоквартирных домов