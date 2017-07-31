Самыми популярными курортами РФ в 2017 году стали Крым и Сочи. Соответствующие данные приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Также в число самых популярных направлений лета текущего года вошли курорты Турции, Греции, Кипра и Испании. Первое место в рейтинге досталось Турции, в частности побережью Антальи и Кемера, из-за относительно низких цен. Отмечается, что страна ожидает восстановления российского рынка до уровня 2015 года, сообщает телеканал «360». Пляжи российских курортов, по данным АТОР, остаются в топ-5 наиболее популярных направлений лета 2017 года. Отмечается спрос на Адлерский район Сочи, а также на южное побережье и Евпаторийский район Крыма.

Вместе с тем туроператоры отмечают увеличение спроса и глубину бронирования на направления Греции, Кипра, Испании, Болгарии, Италии и Черногории.