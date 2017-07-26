В Федеральном агентстве по туризму РФ «Известиям» сообщили, что в первом полугодии 2017 количество бронирований авиабилетов по внутренним российским направления туда-обратно выросло на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Такие данные ведомство получило в результате анализа туристического рынка, который был проведен совместно с сервисами бронирования и агрегаторами туров (Biletix, «Слетать.ру» и др.).

При этом количество продаж авиабилетов на наиболее популярные внутренние курорты (Сочи, Крым, Санкт-Петербург, Минеральные Воды и Калининград) выросло на 21%. А спрос на пакетные туры вырос на 25%.

По предварительным данным Ростуризма, в I квартале этого года Краснодарский край посетили 4,7 млн. человек, Республику Крым — 1,5 млн. человек, Алтайский край — 770 тыс. человек, Ставропольский край — 600 тыс. человек.

По данным участников туристического рынка, стоимость пакетного тура на десять ночей на двоих с размещением в трехзвездочном отеле в Сочи в июне 2017 года начиналась от 15,4 тыс. рублей. В июле стоимость путевки в тот же отель составила около 31 466 рублей, а в августе она обойдется в 37 509.