Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в порядке эксперимента сбор за пользование курортной инфраструктурой в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Документ был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Размер сбора в 2018 году составит 50 рублей в сутки, в дальнейшем эта сумма увеличится до 100 рублей в сутки.

При этом в документе закреплена возможность дифференциации сбора в зависимости от сезонности, времени пребывания отдыхающих, значения курорта и местонахождения участвующих в эксперименте муниципальных образований. Таким образом в ряде случаев выплаты будет возможно сократить до нуля.

Сбор будет взиматься с граждан, которые проведут на территории региона более 24 часов. От уплаты сбора освободят федеральных льготников, лиц, сопровождающих инвалидов первой группы и детей-инвалидов и малоимущие семьи.

Эти средства будут направлены в бюджет региона, где также предполагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет заниматься их распределением.