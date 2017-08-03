Объем частных инвестиций в свободную экономическую зону (СЭЗ) Республики Крым за два года ее существования в 13 раз превысил объем государственных вложений и составил 27 млрд рублей. Об этом говорится в отчете Минэкономразвития о функционировании крымской СЭЗ, с которым ознакомились «Известия». Эксперты считают, что этот показатель будет расти и дальше. Сейчас на полуострове активнее всего развиваются туризм, промышленность (в том числе оборонная) и строительство.

Свободная экономическая зона в Крыму и Севастополе была создана в 2015 году для привлечения в регион инвесторов и развития предпринимательской деятельности. Действие СЭЗ распространяется на предпринимателей, работающих в сферах сельского хозяйства, туризма, перерабатывающей промышленности, логистики и судостроения. При этом ее резиденты не имеют права участвовать в добыче полезных ископаемых, а также разработке месторождений континентального шельфа. Особый режим позволяет бизнесу беспошлинно ввозить на территорию полуострова товары и комплектующие, необходимые для работы.

Объем инвестиций в Крым за два года существования особой зоны достиг 27 млрд рублей, говорится в отчете Минэкономразвития о результатах функционирования СЭЗ в прошлом году. Эта сумма в 13 раз превышает объем государственных инвестиций в экономику региона. Участники особой зоны реализуют в Крыму 995 инвестпроектов — в основном в сферах строительства, промышленности и услуг. Почти все эти проекты осуществляет малый и средний бизнес, отмечается в документе.

«За два года функционирования свободной экономической зоны ее участники ввели в эксплуатацию 918 объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Совокупный объем капитальных вложений, осуществленный участниками свободной экономической зоны за 2015–2016 годы, превысил 17,3 млрд рублей», — говорится в отчете.

eb50b33e7a4e778f65bd6504b989f98314369e09 Керченский мост называют стройкой века. Он должен связать Крым с материковой Россией. Строители уже закончили сборку автодорожной арки Фото: most.fife RIAN_03097251 Автотрасса «Таврида» свяжет Керченский мост, Керчь, Симферополь и Севастополь. Четыре участка дороги откроются уже в 2018 году Фото: РИА Новости/Макс Ветров TASS_18768021 В 2017 году на полуострове начнется строительство больницы скорой помощи, а в апреле там появились пять модульных амбулаторий, которые решат проблему первичной медпомощи для жителей сельской местности Фото: ТАСС/Алексей Павлишак RIAN_02705558 В Симферополе строится Соборная мечеть. Это будет самая большая мечеть в Восточной Европе Фото: РИА Новости/Артем Креминский TASS_20496639 В аэропорту Симферополя в 2015 году построен новый терминал, сейчас строится еще один Фото: ТАСС/Марина Лысцева TASS_20683348 На полуострове идет строительство жилья для реабилитированных народов — армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого, которые в 1941–1944 годах по надуманным обвинениям были высланы из Крыма. В этом году для переселенцев заложено 12 многоквартирных домов Фото: ТАСС/Алексей Павлишак RIAN_02682047 На полуострове начинается массовое строительство отелей. За прошлые годы местные власти рассмотрели больше ста инвестиционных заявок. На фото: пятизвездочный санаторно-курортный комплекс Mriya Resort & Spa Фото: РИА Новости/Артем Креминский RIAN_03143930 На базе керченского судостроительного завода «Залив» создается центр по судоремонту «Крым». Он будет обслуживать не только гражданские суда, но и корабли Черноморского флота Фото: РИА Новости/Сергей Мамонтов TASS_15062479 Одна из крупных инвестиционных программ — развитие виноградарства в Коктебеле Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов TASS_14700737 Энергомост в Крым, который призван обеспечить энергетическую независимость полуострова от Украины, начал строиться в 2015 году. Полностью он был запущен в мае 2016-го. Построены две новые подстанции, реконструированы пять действующих Фото: РИА Новости/Руслан Шамуков TASS_22318817 Для окончательного покрытия энергодефицита на полуострове строятся две электростанции — в Симферополе и Севастополе Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Общий объем инвестиций в Крым — помимо СЭЗ — в 2016 году составил 52 млрд рублей, в 2017-м — 47,5 млрд рублей , сообщил «Известиям» старший научный сотрудник Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов.

— Объем валового регионального продукта полуострова в позапрошлом году составил 189,4 млрд рублей. 47,5 млрд рублей инвестиций — четверть от всего ВРП региона. Это примерно уровень среднего российского субъекта, например Псковской области, Хакасии или Костромы. Но при этом инвестиции в СЭЗ в размере 27 млрд рублей — это очень хорошая цифра. Лучше работают только особые зоны в Татарстане, Томске и, возможно, в Липецке , — отметил он.

Среди проектов, которые сейчас реализуются на полуострове, — строительство туристической инфраструктуры, спортивный комплекс, аквапарк, модернизация аэропорта и оборонных заводов, добавил эксперт.

— Вкладываются в Крым в основном местные инвесторы или российские малые и средние организации, которые не взаимодействуют с Западом. Крупный бизнес пока боится. Но надо понимать, что средний бизнес — это не ларьки, а довольно крупные компании, — подчеркнул он.

Степан Земцов ожидает, что инвестиции в Крым и его ВРП будут расти.

Свободная экономическая зона в Крыму создана на 25 лет с возможностью ее продления. Помимо налоговых послаблений она также предполагает и упрощенный визовый режим для иностранных инвесторов. Минэкономразвития отмечает, что в прошлом году в СЭЗ было создано 13 тыс. новых рабочих мест, что в четыре раза больше, чем в 2015-м. Чистая прибыль резидентов СЭЗ в прошлом году составила 14 млрд рублей, что в 17 раз больше, чем годом ранее.