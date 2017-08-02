Министр правительства Москвы, глава департамента региональной безопасности Владимир Черников сообщил о задержании сотрудника профильной службы столичной мэрии. Его подозревают в получении взятки.

Речь идет об одном из сотрудников департамента предпринимательства. Он был задержан в среду, 2 августа, при получении взятки (15 тыс. рублей) от представителя транспортной компании.

Черников отметил, что в правительстве знали о готовящемся задержании чиновника и оказывали правоохранительным органам содействие.

Он добавил, что в департаменте проводятся мероприятия по противодействию коррупции, в частности, они включают в себя «непосредственную работу с персоналом городских учреждений», передает «Интерфакс».

Черников подчеркнул, что каждая жалоба граждан на сотрудников рассматривается подробно — проводятся регулярные проверки.