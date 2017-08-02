Следственный комитет Кемеровской области возбудил уголовное дело в отношении начальника регионального ГУФСИН, генерала-майора внутренней службы Константина Антонкина по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает в среду пресс-служба следственного управления СК по региону.

«В отношении 48-летнего начальника ГУФСИН России по Кемеровской области, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей «Получение взятки в особо крупном размере» УК РФ, возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2012 году Антонкин предложил директору строительной фирмы заключить госконтракт на сумму порядка 60 млн рублей. «За свои услуги подозреваемый попросил оформить в собственность земельный участок, который он выбрал, и построить там дом», — сообщили в пресс-службе. Как отмечают следователи, затем подозреваемый «убедил директора строительного управления ФСИН, чтобы контракт был заключен именно с указанной организацией».

Как отмечает ТАСС, речь идет о строительстве следственного изолятора на 500 мест в городе Белово, стоимость которого первоначально оценивалась в 1,8 млрд рублей, а после госэкспертизы смету сократили до 700 млн.