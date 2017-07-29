Госавтоинспекция МВД России оказалась в лидерах по числу возбужденных дел на их сотрудников за коррупцию, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников в эфире «России 24».

«Большое количество (коррупционных. — «Известия») дел возбуждается в отношении сотрудников Госавтоинспекции. Она, наверное, одна из «передовых» служб по этому показателю», — сказал он.

Черников также отметил, что эту проблему среди сотрудников полиции надо «рассматривать в моральном аспекте».

Ранее генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил, что обеспокоен снижением числа выявляемых коррупционных преступлений, в первом полугодии 2017 года оно упало на 14%. По требованию прокуратуры в этом году в связи с утратой доверия было уволено 377 государственных и муниципальных служащих, в основном за коррупцию.