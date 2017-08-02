Динамика потребительских цен в России в последнюю неделю июля впервые в 2017 году оказалась отрицательной - дефляция составила 0,1%, сообщил Росстат в среду.

«За период с 25 по 31 июля 2017 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,9%», - говорится в сообщении ведомства.

В целом за июль инфляция в России составила 0,3%, а накопленная с начала года - 2,6%.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция к началу августа затормозилась до 4,1%, вплотную приблизившись к четырехпроцентной цели Центробанка.