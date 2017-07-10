Министр экономического развития РФ Максим Орешкин не исключил дефляции в августе на фоне снижения цен на овощи. Об этом он заявил в понедельник в кулуарах выставки «Иннопром».

«Дефляции в августе стоит ожидать. Мы ожидаем, что резкий рост цен на овощи начнет обратно откатываться, тренд начался», — подчеркнул глава Минэкономразвития.

Он отметил, что ускорение годовой инфляции до 4,4% и рост цен в июне на 0,6% не повлияют на прогноз к концу года в 3,8%. «Если смотреть на базовую инфляцию, она продолжает замедляться, она находится на низких уровнях. Очищенные от сезонности показатели находятся ниже отметки 4% уже на протяжении пяти месяцев», — пояснил глава ведомства.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало инфляцию в июне примерно на уровне мая — 0,3–0,4%, а в годовом выражении — 4–4,1%.