Российский Центробанк склоняется к сохранению цели по инфляции «вблизи 4%», сказал в четверг руководитель департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев.

Накануне, в среду, Росстат отрапортовал о замедлении годовой инфляции до 4,1% к началу августа 2017 года. Целевого четырехпроцентного уровня инфляция пока так и не достигала.

«Она не может быть каждый месяц ровно 4%. Может быть выше, может быть ниже. Мы будем удерживать вблизи 4%», - сказал Дмитриев журналистам.

Он пояснил, что ориентир «вблизи 4%» - пока рабочий, и неизвестно, будет ли он в таком виде зафиксирован в основах денежно-кредитной политики ЦБ.