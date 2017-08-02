Новый авиадесантируемый зенитный ракетный комплекс малой дальности «Птицелов» поступит на вооружение Воздушно-десантных войск РФ к 2020 году, передает ТАСС со ссылкой на источник в российском ОПК.

«В настоящее время создание «Птицелова» находится на этапе проведения опытно-конструкторской работы, которая должна быть завершена к исходу 2019 года, и с 2020 года этот комплекс малой дальности на базе БМД-4М должен поступить на вооружение зенитных ракетных частей ВДВ», — уточнил собеседник агентства. По его словам, «Птицелов» по боевым возможностям в два раза превзойдет уже имеющиеся на вооружении ВДВ комплексы ПВО.

Сегодня в России отмечают 87-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск. С праздником служащих и ветеранов ВДВ поздравил глава государства Владимир Путин.