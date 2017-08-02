Годовщину создания Воздушно-десантных войск отмечают сегодня в России. В столице праздник начнется с литургии и крестного хода на Ильинке в честь небесного покровителя служащих ВДВ, авиаторов и десантников — пророка Илии. Праздничные концерты и встречи сослуживцев пройдут по всей стране.

Безопасность и общественный порядок во время праздника в Москве будут обеспечивать около 1,5 тыс. правоохранителей. «Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения вышеуказанных мероприятий задействуется более 800 сотрудников полиции и около 650 сотрудников Росгвардии», — пояснили в столичной полиции.

На Васильевском спуске Красной площади состоится концерт с участием самодеятельных коллективов ВДВ, а также торжественная церемония возложения венка и цветов к памятнику воинам-десантникам. Традиционные встречи служащих ВДВ пройдут в ЦПКиО имени Горького, парках культуры и отдыха «Сокольники» и «Измайлово», на ВВЦ и Поклонной горе.