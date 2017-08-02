Президент России Владимир Путин поздравил служащих и ветеранов Воздушно-десантных войск с профессиональным праздником, сообщила в среду пресс-служба Кремля.

«Сегодня мы чествуем смелых, сильных духом людей — тех, кто по зову сердца выбрал для себя нелегкую, но ответственную и почетную службу в ВДВ. Кто превыше всего ценит законы боевого братства и вместе с товарищами в любую минуту готов грудью встать на защиту Отечества», — обратился глава государства к воинам-десантникам. Путин выразил особую благодарность ветеранам ВДВ за их отвагу и мужество.

Как отметил в своем торжественном обращении российский лидер, нынешнее поколение солдат и офицеров «бережно хранит ратные традиции своих предшественников, достойно справляется с поставленными задачами, неизменно демонстрирует безупречную выучку, сплоченность, верность воинскому долгу».

В честь 87-й годовщины создания Воздушно-десантных войск в столице пройдут праздничные концерты с участием самодеятельных коллективов ВДВ, а также торжественная церемония возложения венка и цветов к памятнику воинам-десантникам. Не обойдется и без традиционных встреч сослуживцев в ЦПКиО имени Горького, парках культуры и отдыха «Сокольники» и «Измайлово», на ВВЦ и Поклонной горе.