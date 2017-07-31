В Москве ограничат продажу алкогольных и слабоалкогольных напитков в День ВДВ в местах проведения массовых мероприятий. Об этом сообщил руководитель столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Кроме того, в День Воздушно-десантных войск 2 августа и во время празднования Дня города 9 сентября будет действовать запрет на продажу любых напитков в стеклянных бутылках в целях профилактики различных травм, сообщает «ТВ Центр».

Празднование 870-летия Москвы пройдет в едином тематическом оформлении — в стиле конструктивизма. Как сообщает «РИА Новости», город будет украшен оригинальными текстильными орнаментами, разработанными художницами Любовью Поповой и Варварой Степановой в 1923–1924 годах.