Глава Минэкономразвития РФ считает текущий курс рубля нормальным
Министр экономического развития России Максим Орешкин считает текущий курс рубля нормальным, отвечающим динамике движения капитала.
«Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации», — сказал глава Минэкономразвития в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах встречи министров торговли БРИКС в Шанхае.
По его словам, «на некоторое переукрепление рубля» повлиял «очень серьезный приток капитала» в начале года.
Орешкин пояснил, приток капитала шел по двум каналам: «приток иностранных денег в рынок ОФЗ» и «активные заимствования российских компаний на внешних рынках».
Министр отметил, что сейчас «притоки капитала немного притормозились».