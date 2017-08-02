Министр экономического развития России Максим Орешкин считает текущий курс рубля нормальным, отвечающим динамике движения капитала.

«Мы видим, что рубль вернулся на те уровни, которые мы считаем нормальными в текущей ситуации», — сказал глава Минэкономразвития в интервью телеканалу «Россия 24» в кулуарах встречи министров торговли БРИКС в Шанхае.

По его словам, «на некоторое переукрепление рубля» повлиял «очень серьезный приток капитала» в начале года.

Орешкин пояснил, приток капитала шел по двум каналам: «приток иностранных денег в рынок ОФЗ» и «активные заимствования российских компаний на внешних рынках».

Министр отметил, что сейчас «притоки капитала немного притормозились».