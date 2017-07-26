Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин заявил, что уровень инфляции в России начал замедляться после скачка в июне и выходит на прогнозный уровень в 3,8% по итогам 2017 года.

«У нас инфляция чуть-чуть поднялась — до 4,4%, но это был временный эффект от более позднего урожая овощей в этом году из-за не очень теплой погоды в начале лета. Сейчас ситуация исправляется», — цитирует Орешкина агентство «РИА Новости».

По информации Росстата, в середине июля инфляция повысилась на 2,7% с начала года. При этом, по мнению министра, к концу 2017 года показатель может быть как ниже, так и выше прогнозируемого Минэкономразвития в 3,8%. Более конкретные данные министерство может предоставить в августе.