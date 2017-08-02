Криптовалюта биткоин была вынуждена разделиться на две отдельные валюты — Bitcoin (Original) и Bitcoin Cash.

Разделение виртуальной цифровой валюты произошло по причине того, что ее разработчики 1 августа запустили обновленный протокол работы блокчейна SegWit2x, который должен был оптимизировать работу блокчейна. Новый протокол поддержала лишь часть майнеров, тогда как другая часть пользователей криптовалюты активировать его отказалась.

Конфликт интересов возник из-за того, что оптимизация согласно новому протоколу предполагала вывод части транзакций за пределы основной сети биткоина. Противники этого (в основном из Китая. — «Известия») хотели, чтобы разработчики просто увеличили размер блокчейна для хранения всех операций с криптовалютами за счет усиления серверов сети.

Как отмечает «Газета.ру», после разделения биткоина стоимость единицы Bitcoin Cash составляла $146,37, а Bitcoin — упала на 4,6%, до $2,729.