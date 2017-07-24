В осеннюю сессию в нижней палате может появиться законопроект о криптовалюте. Об этом заявил глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков на пресс-конференции, посвященной итогам работы в весеннюю сессию 2017 года.

«Что касается биткоинов, криптовалюты, конечно, в Госдуме такая работа ведется. Есть и рабочая группа, сам я активно взаимодействую и с ЦБ, и с финансовым сообществом, теми, кто близок к финтеху», — сказал Аксаков.

Парламентарий отметил, что во время осенней сессии работа в этом направлении «резко активизируется». По его словам, сейчас этот рынок бурно развивается. Он заявил, что во избежание махинаций и создания пирамид для обмана граждан необходимо «дать определение этим криптовалютам и определить общие правила».