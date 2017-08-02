Более половины граждан России (54%) регулярно проверяют прогноз погоды и доверяют ему, а две трети респондентов (67%) отмечают, что данные метеослужб подтверждаются на практике. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По данным специалистов, 27% россиян интересуются прогнозами погоды лишь время от времени, а 19% опрошенных заметили, что вообще не следят за отчетами метеорологов.

«Доверие к информации метеорологов выражают 56% россиян, причем у тех, кто может сопоставить информацию из прогноза с реальными погодными условиями (кто регулярно следит за прогнозами погоды), уровень доверия почти вдвое выше (65%), чем у тех, кто подобной информацией практически не интересуется (35%)», — поясняют в исследовательском центре.

При этом специалисты отмечают интересную закономерность: жители малых и средних населенных пунктов доверяют метеопрогнозам охотнее, чем жители мегаполисов.