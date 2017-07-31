Желтый уровень опасности на вторник объявлен синоптиками в 13 регионах Центрального федерального округа (ЦФО) из-за ожидаемых гроз с сильными порывами ветра и туманом, передает в понедельник Гидрометцентр России.

«Степень интенсивности опасных явлений - желтый (уровень - прим. ТАСС), погода потенциально опасна», - говорится в сообщении центра.

Так, третий из пяти уровней опасности объявлен в Костромской, Ярославской, Орловской, Ивановской, Калужской, Курской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, а также в Москве и Московской области.

Сообщается, что во вторник воздух в столице может прогреться до 26 градусов. Синоптики предупреждают жителей Москвы о кратковременном дожде с возможными грозами и порывами ветра до 17 м/с.