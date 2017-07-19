Феноменальные погодные условия, установившиеся этим летом в средней полосе России, негативно повлияли на состояние астматиков и аллергиков.

Главный аллерголог Москвы Ирина Сидоренко сообщила «Известиям», что погода всегда влияет на людей, подверженных аллергии.

«Каждый год аллергия проходит по-разному. В этом году из-за влажного и холодного лета сдвинулись периоды пыления многих растений, из-за чего увеличился и период аллергических реакций у пациентов», — пояснила специалист.

Бороться с такими негативными проявлениями можно только продолжая базисную противовоспалительную терапию и избегая контакта с воздухом повышенной влажности. Потепление в данном случае также приносит облегчение.

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Нынешнее лето стало испытанием для аллергиков из-за холодной погоды