Предупреждение о неблагоприятных погодных условиях распространили спасатели Центральной России. Ветер с порывами до 20 м/с, грозы, град и дожди ожидают жителей ряда областей России.

Региональные управления МЧС по Белгородской, Смоленской, Тульской, Владимирской, Рязанской, Тверской и Ярославской областям предупреждают жителей об аномальном количестве осадков на ближайшие выходные дни. В настоящее время предупреждение распространено по 11 регионам.

«При грозах местами порывы (ветра) будут достигать 15–20 м/с», — предупреждают спасатели, уточняя, что из-за непогоды повышается вероятность обрывов линий электропередач, нарушения в системе работы ЖКХ.