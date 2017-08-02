Объем запланированных на нынешний год работ по ремонту дорожного покрытия в российской столице выполнен почти наполовину, сообщили агентству городских новостей «Москва» в ГБУ «Автомобильные дороги».

Первый заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения Раис Чигликов уточнил, что на данный момент закончен ремонт 9,5 млн кв. м дорожного покрытия на 350 различных объектах (например, улицах). На производственные комплексы «Автомобильных дорог» из этого объема выполненных работ пришлось около 4,3 млн кв. м площади.

По словам Чигликова, сейчас ремонтируются 162 объекта, в том числе 19 входящих в программу «Моя улица», а в общей сложности в текущем ремонте нуждаются 873 московских объекта общей площадью 20,4 млн кв. м.

Предполагалось, что три четверти объема работ будет закончено к наступлению августа, но специфические погодные условия, в частности колоссальное количество осадков, внесли, по выражению Чигликова, «коррективы». Поэтому, пояснил замглавы ГБУ, к августу «Автомобильные дороги» отремонтированы с куда более скромными показателями. «На сегодня выполнено чуть менее 50% всех работ», — констатировал Чигликов, гарантировав, что все запланированные на текущий год ремонтные работы на столичных дорогах будут выполнены до середины октября.