Госсекретарь США Рекс Тиллерсон сообщил журналистам о предстоящей встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым в эти выходные. Переговоры пройдут в столице Филиппин, сообщает «РИА Новости».

«Я встречусь с министром иностранных дел Лавровым в эти выходные на полях встречи в Маниле», — сказал Тиллерсон.

Госсекретарь напомнил о своем телефонном разговоре с Лавровым 28 июля. После переговоров российский министр рассказал, что в ходе беседы призвал Вашингтон задуматься о пагубных последствиях своей линии в отношении Москвы.

В конце недели в Маниле откроется форум АСЕАН (Ассоциации государств Юго-Восточной Азии).