Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон провели телефонные переговоры. Об этом сообщила пресс-служба российского дипведомства.

В ходе разговора Сергей Лавров пояснил, что решение уровнять штат дипломатов было вызвано рядом враждебных действий со стороны США. При этом министр подчеркнул, что Россия по-прежнему готова к нормализации двусторонних отношений и обсуждению всех актуальных вопросов международной повестки.

Лавров также заявил, что политика США сейчас находится в руках «русофобских сил, которые толкают Вашингтон на путь конфронтации». Он выразил надежду на то, что американские власти задумаются о пагубных последствиях своей линии в отношении РФ.

Стороны договорились в дальнейшем поддерживать диалог.

Напомним, администрация США при Бараке Обаме объявила в конце декабря 2016 года персонами нон грата 35 сотрудников посольства в Вашингтоне и генконсульства в Сан-Франциско. Две российские дипломатические дачи были закрыты. В пятницу, 28 июля, МИД России объявил об ответных мерах в отношении США из-за закона об ужесточении санкций. Согласно официальной информации, американскому посольству к 1 сентября нужно сократить количество дипломатов до 455 человек. Кроме того, дипломаты лишатся права пользоваться дачами в столичном Серебряном Бору и складскими помещениями в Москве.