Отношения России и США достигли исторически низкой точки и могут ухудшиться в будущем. Об этом во вторник заявил глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон, сообщает ТАСС.

«Отношения находятся в исторически низкой точке после завершения холодной войны, и они могут ухудшиться», — сказал госсекретарь.

Тиллерсон добавил, что на фоне введения новых санкций против России и сокращения американской дипмиссии в Москве встает вопрос о том, смогут ли обе страны в будущем «сохранять какой-то уровень стабильности в этих отношениях» и урегулировать разногласия так, чтобы они не превращались в открытый конфликт.

Также Тиллерсон заявил, что санкции с России не будут сняты до полной реализации Минских соглашений.

Во вторник официальный представитель Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп пока не подписал законопроект о санкциях против России, а также Ирана и КНДР, поскольку документ находится на рассмотрении президентской администрации. «Он пока не подписал, но он это сделает» , — сказала Сандерс.