Дело о стрельбе в Мособлсуде принял к производству опытный следователь. Ранее он расследовал уголовное дело в отношении участников банды ГТА. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

«Продолжается комплекс следственно-оперативных мероприятий, уже изъяты записи с камер видеонаблюдения, продолжаются допросы очевидцев произошедшего и свидетелей, среди которых и другие члены так называемой банды ГТА, не участвовавшие в этом нападении», — отметила Петренко.