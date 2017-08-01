Следующее заседание по делу участников так называемой банды ГТА назначено на 8 августа, где состоится допрос обвиняемых.

Об этом сообщает пресс-служба Московского областного суда.

Напомним, во вторник, 1 августа, в здании Мособлсуда произошла перестрелка. Пятеро подсудимых, находясь в лифте вместе с двумя конвоирами, решили отобрать у последних оружие и начали душить одного из полицейских. В результате злоумышленникам удалось освободиться от наручников и завладеть табельным оружием.

По версии следствия, на третьем этаже сотрудники Росгвардии попытались обезоружить преступников, но те открыли по ним огонь. В ходе операции бандиты были ликвидированы. Сотрудник Росгвардии и конвоиры получили ранения.