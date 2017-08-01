Следственный комитет Российской Федерации (СКР) возбудил уголовное дело по факту перестрелки в Московском областном суде по трем статьям.

По данным следствия, 1 августа примерно в 13:50 двое конвоиров сопровождали пятерых подсудимых, находящихся в наручниках. Один из подсудимых напал на конвойного и начал его душить. Инцидент произошел в лифте здания суда.

В результате подсудимые смогли освободиться и завладеть оружием конвоиров, один из которых успел вызвать подкрепление – сотрудников Росгвардии. На третьем этаже, где злоумышленников уже ждали сотрудники Росгвардии, завязалась перестрелка, в ходе которой один из сотрудников Росгвардии был ранен в плечо, трое подсудимых ликвидированы, двое подсудимых с тяжелыми телесными повреждениями доставлены в больницу.

Конвоиры получили множественные телесные повреждения, один из них госпитализирован, женщина-конвоир сейчас дает показания.

Росгвардия подтвердила, что в перестрелке участвовали члены банды ГТА.

Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа управления ГСУ СК России по Московской области. Проводится проверка по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства случившегося.