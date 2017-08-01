Сотрудники ОМОНа Главного управления Росгвардии по Московской области пытались обезвредить вооруженных преступников, которые завладели табельным оружием сопровождавших их полицейских, и предотвратить побег бандитов из здания Мособлсуда.

В ходе операции по обезоруживанию преступники открыли огонь по сотрудникам Росгвардии. Те, в свою очередь, нейтрализовали всех вооруженных злоумышленников. В результате пострадали один конвоир и один сотрудник ОМОНа, говорится в официальном сообщении пресс-службы Росгвардии.

На месте происшествия продолжает работать следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства случившегося.