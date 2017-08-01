Сотрудникам ОМОНа удалось предотвратить побег вооруженных преступников из Мособлсуда. Действия бойцов при применении оружия были правомерными, заявили в пресс-службе Росгвардии.

«По предварительной информации, сотрудники ОМОНа при применении оружия действовали правомерно. Благодаря мужественным и профессиональным действиям сотрудников Росгвардии жертв и пострадавших среди гражданских лиц не допущено», — говорится в сообщении Росгвардии. В пресс-службе пояснили, что пять злоумышленников открыли огонь по сотрудникам ОМОНа, однако в ходе перестрелки все они были нейтрализованы.

Ранее во вторник поступили сообщения о стрельбе в здании Московского областного суда, в результате которой были ранены пять человек. Как сообщила «Известиям» очевидец событий, адвокат Софья Рубасская, выстрелов было более 20. В это время в Мособлсуде проходило рассмотрение дела о банде ГТА, жертвами которой, по версии следствия, стали 17 человек. Банда орудовала преимущественно на трассе М-4 «Дон».