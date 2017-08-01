Прокуратура Московской области проверит соблюдение законодательства при конвоировании подсудимых после инцидента с нападением на конвоиров в здании Московского областного суда.

«По поручению прокурора Московской области Алексея Захарова проверяется соблюдение действующего законодательства при конвоировании подсудимых», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее во вторник поступили сообщения о перестрелке в здании Мособлсуда, в котором на тот момент проходило рассмотрение дела о банде ГТА. В результате нападения пять человек были госпитализированы, три человека получили огнестрельные ранения. Трое из пятерых нападавших были ликвидированы, еще два человека находятся в тяжелом состоянии. По словам очевидца событий адвоката Софии Рубасской, во время перестрелки было произведено более 20 выстрелов.