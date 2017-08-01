Что произошло

Во время конвоирования подсудимых, участников банды ГТА, на конвойных было совершено нападение. Началась перестрелка.

Погибшие

В ходе перестрелки трое нападавших были ликвидированы, двое - находятся в тяжелом состоянии. Как рассказала «Известиям» очевидец событий, адвокат София Рубасская, было произведено более 20 выстрелов.

Пострадавшие

Женщина-пристав и один из конвойных были ранены. Однако представители Минздрава Подмосковья сообщают, что жизни потерпевших ничего не угрожает.

Преступники

Злоумышленники — так называемая банда ГТА — совершали разбойные нападения в первую очередь на трассе М4 «Дон». На счету банды — 17 жертв, два покушения на убийство и ряд других преступлений.