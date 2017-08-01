СССР вступил в сговор с нацистской Германией с целью уничтожения поляков. С таким заявлением выступил министр обороны Польши Антони Мачеревич по случаю 73-й годовщины Варшавского восстания.

«История последних 80 лет выглядела бы по-другому, если бы это небывалое поколение независимой Польши не было так ужасно истреблено, как это произошло из-за преступной немецкой и советской махины», — приводит слова министра РИА «Новости».

Мачеревич подчеркнул, что после заключения пакта Молотова-Риббентропа «красная зараза» ждала, пока «немецкие палачи» истребят Варшаву. Это привело к Вольской резне. Польские историки утверждают, что во время восстания были убиты от 30 до 75 тысячи человек.

СССР и Германия заключили договор о ненападении 23 августа 1939 года. Подписи под соглашением поставили председатель Совета народных комиссаров СССР, министр иностранных дел СССР Вячеславом Молотовым и министром иностранных дел Германии Иоахимом фон Риббентропом.

1 августа 1944 года в центральном районе Варшавы произошло восстание против гитлеровской оккупации. Оно длилось до 2 октября и было жестоко подавлено. В январе 1945 года Варшава была освобождена советскими войсками.