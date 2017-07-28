Опубликованные Минобороны РФ документы об освобождении Красной армией территории Польши фальсифицируют историю. Об этом заявили в польском Институте национальной памяти, который занимается изучением деятельности органов госбезопасности Польши, СССР и Третьего рейха.

18 июля российское ведомство обнародовало документы времен Великой Отечественной войны, из которых следует, что поляки встречали солдат Красной армии как освободителей. Именно этот факт возмутил институт, ведь в Польше придерживаются другой точки зрения, утверждая, что красноармейцы принесли лишь новое порабощение.

В институте уверены, что все документы были вырваны из контекста, а благодарности советским войскам и призывы помогать им в институте назвали «эпизодической или локальной реакцией» измученного войной польского народа.

«Пытаясь поставить польскую сторону в позицию «благодарности» за «освобождение» от немецкой оккупации, российская сторона должна помнить, что польские земли оказались под, вероятно, наиболее жестокой оккупацией в результате договоров, заключенных Советским Союзом с Третьим рейхом в августе и сентябре 1939 года, а сутью этих соглашений было уничтожение Польши обоими тоталитарными государствами», — приводит агентство «РИА Новости» выдержку из документа.