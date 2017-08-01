Россия может участвовать в мероприятиях, связанных с мемориалом на месте бывшего концлагеря Собибор. В польском министерстве культуры пояснили, что российской стороне было отказано только в участии в создании проекта музея, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В частности, уже запланировано участие России в мероприятиях по случаю 75-й годовщины восстания в концлагере.

В минувший понедельник российский МИД назвал аморальным поступивший из Варшавы отказ в участии в проекте обновления Места памяти «Собибор».

Концлагерь Собибор действовал в 1942–1943 годах, здесь были уничтожены, по разным данным, 150–250 тыс. евреев из европейских стран. Лагерь прекратил свое существование после восстания, которое организовал советский офицер Александр Печерский.

В Международный управляющий комитет по созданию нового музея в Собиборе входят представители Польши, Израиля, Нидерландов и Словакии. Строительство нового мемориала площадью около 700 кв. м должно завершиться в следующем году.