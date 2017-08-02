При подготовке бюджета на 2018–2020 годы правительство планирует «по умолчанию» использовать мораторий на передачу пенсионных накоплений в НПФ. Таким образом, под его действие попадает еще один год — 2020-й. Об этом «Известиям» рассказали два источника в федеральных министерствах. Косвенно это подтверждает и содержание одной из последних презентаций к новому трехлетнему бюджету, с которой также ознакомились «Известия»: соответствующий трансферт из ПФР в параметрах бюджета фонда в документе отсутствует. По словам источников «Известий», в 2017 году дискуссии по мораторию нет: запуск индивидуального пенсионного капитала (ИПК), который может состояться уже в 2018 году, делает мораторий техническим решением. Таким образом, нынешнее продление моратория может стать последним, после чего накопительный элемент будет трансформирован в ИПК.

Мораторий на передачу пенсионных накоплений действует в России с 2014 года: 6%, начисляемые сверх зарплат работников, которые ранее шли в ВЭБ или НПФ, направляются в ПФР на выплаты сегодняшним пенсионерам. Такое решение, по данным собеседника «Известий» в одном из федеральных ведомств, было принято правительством на фоне дефицита бюджета — ведь в случае работающего накопительного элемента пришлось бы возмещать ПФР выпадающие доходы. Однако, как это часто бывает, нет более постоянных решений, чем временные.

— Мораторий будет включен «по умолчанию», 2020 год в бюджете технически повторяет 2019-й, — сообщил «Известиям» источник, знакомый с ходом подготовки бюджета.

По словам другого собеседника, близкого к социальному блоку правительства, новый трехлетний бюджет ПФР также верстается с включенным «по умолчанию» мораторием.

— Никаких дискуссий по отмене моратория не ведется, — сообщил он. — В связи с готовящимся запуском ИПК мораторий становится по сути «вечным».

Он также пояснил, что если в прошлые годы финансово-экономический блок на этапе верстки бюджета отдельно проговаривал этот вопрос, то сейчас в связи с подготовкой Минфином и Центральным банком ИПК такой повестки нет.

Минфин и ЦБ подготовили и в конце июля внесли в правительство концепцию ИПК, согласно которой граждане по умолчанию отчисляли бы от 1 до 6% зарплаты в негосударственные пенсионные фонды. Минфин и ЦБ рассчитывают, что такая реформа накопительной пенсии сможет спасти ее от постоянных мораториев, а рынок — от неопределенности поступлений.

Вывод о предстоящем продлении моратория на 2020 год следует и из последней презентации Минфина о параметрах бюджета 2018–2020 годов, которая имеется в распоряжении «Известий». В части межбюджетных трансфертов бюджетам государственных внебюджетных фондов, к которым относится и ПФР, отсутствует трансферт на накопительную пенсию. Трансфертов ПФР в 2020 году предусмотрено всего четыре: на обязательное пенсионное страхование (852 млрд), на компенсацию выпадающих доходов в связи с установлением пониженных тарифов страховых взносов (593 млрд), на выплату пенсий по государственному пенсионному обеспечению (488 млрд) и на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала (686 млрд).

В пресс-службе ПФР в ответ на вопрос «Известий» о том, закладывается ли в бюджет-2020 мораторий, напомнили, что «в конце прошлого года был подписан федеральный закон о бюджете ПФР на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов — на все эти три года действует мораторий на формирование пенсионных накоплений».

По словам замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрия Горлина, в последнее время «практически всем уже стало ясно, что накопительная пенсия в прежнем формате существовать не будет». При этом он отметил, что в ее исходном виде накопительная компонента была интересна прежде всего НПФ, которые получали гарантированный приток денег. При этом федеральный бюджет был вынужден компенсировать выпадающие доходы страховой пенсионной системы, предоставляя ей трансферт для финансирования текущих пенсий.

— Тот формат, когда платили работодатели, а эти выпадающие доходы для страховой пенсионной системы на самом деле компенсировались за счет трансферта федерального бюджета, в условиях ограниченности доходов федерального бюджета дальше существовать не мог, — отметил он в беседе с «Известиями».

Представители НПФ полагают, что запуск ИПК снимет вопросы будущего накопительной пенсии.

— Разворот отечественной экономики от кризиса к росту давал надежду на прекращение моратория на передачу пенсионных накоплений. Отечественному пенсионному рынку нужен устойчивый вектор развития, а гражданам — стабильные способы обеспечения их безбедной старости. ИПК эти способы обеспечит, — считает член совета директоров НПФ «Согласие» Андрей Неверов.

В пресс-службе Минфина сообщили, что решение о моратории принято до 2019 года включительно, при этом «решений о продлении указанного порядка на 2020 год правительство РФ не принимало».

В секретариате первого вице-премьера Игоря Шувалова не смогли прокомментировать этот вопрос.