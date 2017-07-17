Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) направила комплексный план по совершенствованию пенсионной системы в Минфин, МЭР, ЦБ и ПФР. Об этом в кулуарах Международного финансового конгресса «Известиям» рассказал исполнительный директор АНПФ Алексей Денисов. Среди ключевых предложений рынка — направлять средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) на пенсионную систему (сейчас они идут, например, на инфраструктурные проекты). Кроме того, доходы от управления госсобственностью предложено направлять на повышение доходов ПФР.

Сейчас средства от управления государственной собственностью направляются в виде дивидендов или прибыли от приватизации в бюджет, из которого затем их часть поступает в ПФР в виде трансферта. АНПФ предлагает изменить эту схему: направлять доходы от управления госсобственностью на рынок, который инвестировал бы их и за счет полученной прибыли увеличивал пенсии граждан. Это позволит пополнять пенсионные счета в год на 10 тыс. рублей.

— В начале июля АНПФ отправила в ЦБ, Минфин, Минэкономразвития и ПФР комплексные предложения по модернизации пенсионной системы. В частности, предложения по использованию доходов от управления и приватизации государственной собственности и части прибыли государственных организаций и предприятий естественных монополий для финансирования пенсионных схем. Создана рабочая группа в рамках ассоциации, которая работает над созданием таких инструментов, — рассказал «Известиям» Алексей Денисов.

По его словам, эти средства могут быть использованы для дополнительных поступлений в ПФР сверх того, что сегодня поступает в него из бюджета.

— Важно, чтобы они шли на цели улучшения благосостояния граждан, а не расходовались в рамках бюджета. Также доходы от госимущества могут быть направлены на счета работающих граждан, которые будут инвестироваться в национальную экономику. Что, в свою очередь, будет способствовать достижению темпов роста на уровне мировых, — отметил он.

Пенсионная система России не является сбалансированной: общий трансферт из бюджета в год составляет 3,7 трлн рублей, или 4% от ВВП. Такой значительный объем финансирования является существенной нагрузкой на федеральный бюджет, общий объем которого — 15 трлн. Последние три года в связи со снижением поступлений в казну нефтегазовых доходов правительство было вынуждено «замораживать» перевод в НПФ накопительной части пенсии, которая шла на текущие выплаты пенсионерам вместо формирования инвестиций будущих. Эта ситуация привела к новому витку пенсионной реформы, в разработке которой также принимают участие и НПФ, предлагающие свои варианты улучшения стабильности пенсионной системы.

— Сегодня распределительная пенсия дефицитна на треть. Расходы в более чем 6 трлн покрываются взносами лишь в объеме 4 трлн. Остальное — трансферт из госбюджета. Использование доходов от управления и приватизации государственной собственности — это по самым скромным подсчетам еще 500 млрд, — оценил руководитель аналитической службы АНПФ Евгений Биезбардис.

По его расчетам, в 2017 году доходы от управления госимуществом составят 483 млрд рублей, в 2018-м — 463 млрд, в 2019-м — 432 млрд, а доходы ФНБ — 58,7 млрд, 60,5 млрд и 49,4 млрд. Всего таким образом на пенсионное обеспечение можно направить дополнительно 542 млрд, 524 млрд и 482 млрд соответственно. С учетом числа работающих граждан, их пенсионные счета в год будут пополняться на 10 тыс. рублей — это будущие пенсии россиян.

Любая идея имеет право на обсуждение, подчеркнула в беседе с «Известиями» руководитель направления «Фискальная политика» Экономической экспертной группы Александра Суслина. В данном случае она видит несколько сложностей, связанных с непредсказуемостью дивидендных и тем более приватизационных поступлений, а также нестабильностью доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений.

— Во-первых, бюджету доходов не хватает и так, и в этом контексте убирать часть поступлений в казну вряд ли разумно. Во-вторых, каждый раз в бюджет заносится одна сумма по дивидендам, например, 50% от прибыли, а затем она сильно корректируется. Приватизация — вообще один из самых непредсказуемых источников доходов, — отметила Александра Суслина.

Также важно, что доходность инвестированных в НПФ средств непредсказуема и сильно различается от фонда к фонду, отметила эксперт.

— Контуры пенсионной реформы еще не определены: неясна судьба накопительной пенсии, повышения пенсионного возраста. Не сформирован костяк, на который нанизываются дополнительные опции, — отметила Александра Суслина.

В Минфин России письмо АНПФ уже поступило, сообщили «Известиям» в министерстве.

— Предложения АНПФ о совершенствовании многоуровневой пенсионной системы будут рассмотрены в установленном порядке, — заявил представитель ведомства.

В Минэкономразвития также подтвердили факт получения предложений АНПФ и заявили об их проработке. В пресс-службах ЦБ и ПФР отказались от комментариев.