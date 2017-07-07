Повышение пенсионного возраста по формуле «65/63» для мужчин и женщин позволит сократить трансферты из федерального бюджета в Пенсионный фонд вдвое — с текущих 4% до 2,2% ВВП к 2035 году. Для Минфина это может означать экономию в 1,7 трлн рублей. Такие расчеты сделали в Научно-исследовательском финансовом институте (НИФИ) Минфина, рассказала «Известиям» старший научный сотрудник НИФИ Татьяна Омельчук. Кроме того, повышение пенсионного возраста позволит сократить количество пенсионеров в России на 5 млн человек. Впрочем, отмечают эксперты, эта мера будет иметь краткосрочный эффект — позднее трансферт снова придется увеличивать из-за повышения пенсионных выплат россиянам, которые будут работать дольше.

Сейчас трансферт в ПФР из бюджета составляет 3,7 трлн рублей, или 4% от ВВП. В 2018 и 2019 годах трансферт из бюджета по планам правительства останется примерно на этом же уровне.

НИФИ Минфина рассчитал два сценария влияния повышения пенсионного возраста на бюджет. Первый — по формуле «63/63», второй — «65/63» для мужчин и женщин. Сейчас возраст выхода на пенсию в России составляет соотвественно 60 и 55 лет. В первом сценарии отчисления из казны на сбалансированность пенсионной системы снизятся с 4 до 2,5% от ВВП, или с 3,7 трлн до 2,3 трлн рублей к 2035 году. При общем объеме бюджета России в 15 трлн рублей такая экономия является значительной. Во втором сценарии она будет еще больше: трансферт может снизиться до 2,2% от ВВП, или до 2 трлн рублей.

Автор расчетов, старший научный сотрудник НИФИ Татьяна Омельчук в беседе с «Известиями» подчеркнула, что если не начать постепенно повышать пенсионный возраст, это приведет к тому, что правительство не сможет индексировать пенсии высокими темпами.

— Поскольку продолжительность жизни растет, численность плательщиков страховых взносов по отношению к количеству пенсионеров снижается. Так что повышение пенсионного возраста неизбежно, иначе нам придется индексировать пенсии очень низкими темпами, в лучшем случае на уровень инфляции, — отметила она.

По словам Татьяны Омельчук, из-за низких темпов индексации пенсий покупательная способность пенсионеров будет снижаться, что приведет к ухудшению уровня их жизни по сравнению с работающим населением.

— Прежде всего пенсионный возраст мужчин и женщин нужно уравнять. Это справедливо с точки зрения продолжительности жизни. Женщины живут дольше, чем мужчины. Во всем мире идет тенденция по уравниванию пенсионного возраста для обоих полов, — сообщила эксперт.

По ее подсчетам, повышение пенсионного возраста до 63 лет к 2035 году сократит количество пенсионеров с нынешних 40 млн человек до 37 млн человек. А число работников на 100 пенсионеров составит порядка 130 человек по сравнению с сегодняшними 110. Если же пенсионный возраст не повышать, то на 100 пенсионеров к 2035 году будет приходиться всего 90 работников. А так как страховые пенсии действующим пенсионерам платятся за счет страховых взносов работающего населения, то дефицит ПФР станет еще больше и трансферты из бюджета придется увеличивать.

Согласно исследованию НИУ ВШЭ, с презентацией которого ознакомились «Известия», повышение пенсионного возраста поддерживает 21% россиян. 14% считают, что повышение пенсионного возраста — лучше, чем ограничение выплат работающим пенсионерам.

«Социологические исследования показывают, что население начинает постепенно смиряться с тем, что пенсионный возраст когда-нибудь будет повышен... Поддержка этого предложения будет выше, если будут известны параметры повышения возраста», — отмечается в презентации.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев полагает, что повышать пенсионный возраст нужно, но не в данный момент.

— Повышать пенсионный возраст надо было давно: когда экономика росла, когда росли доходы населения. А в условиях, когда реальные доходы падают, повышать пенсионный возраст не надо. Нельзя делать людям хуже, сначала экономика должна развернуться в лучшую сторону, — считает Игорь Николаев.

Генеральный директор НПФ «Согласие» Александр Вьюницкий согласен, что повышение пенсионного возраста действительно позволит сократить трансферт из бюджета, однако это будет краткосрочный эффект.

— Повышение пенсионного возраста несомненно будет иметь позитивное воздействие, трансферт в ПФР сократится. Однако увеличение пенсионного возраста в долгосрочной перспективе приведет к увеличению обязательств, которые возникают в системе обязательного пенсионного страхования, перед застрахованными лицами, потому что они заработают больше баллов, соответственно, и пенсия их должна будет стать больше. А повышение обязательств рано или поздно вновь приведет к увеличению трансферта, если пенсионная система не станет более сбалансированной, — уверен Александр Вьюницкий.

О дискуссии, ведущейся в правительстве по поводу повышения пенсионного возраста, говорил президент Владимир Путин во время «прямой линии» с гражданами в июне. По словам главы государства, окончательное решение по этому вопросу не принято.

В пресс-службе Минфина на запрос «Известий» сообщили, что не получали данных расчетов. В пресс-службе Минтруда не ответили на запрос.