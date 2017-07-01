Президент РФ Владимир Путин подписал закон об устранении ошибок при назначении пенсий военным, пожарным и служившим в правоохранительных органах.

Если лицо, для которого пенсия является единственным источником дохода, утратило право на денежное пособие из-за допущенной ошибки, сумма выплат должна равняться действующей на момент обнаружения ошибки. Уточняется, что ошибка должна быть выявлена по истечении трех лет с момента назначения пенсии. При этом со стороны пенсионера не должны быть совершены действия, которые могли бы привести к неправомерному назначению денежных выплат.

Отмечается, что сумма будет индексироваться и выплачиваться пенсионеру ежемесячно до наступления у него права на назначение любой другой пенсии.