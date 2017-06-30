Пенсии неработающим гражданам России повысят с 1 февраля 2018 года на 3,8%. Такие цифры указаны в основных параметрах бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) на следующий год.

Цена пенсионного балла поднимется с 1 февраля 2018 года с 78,58 рубля до 81,57 рубля.

Новый размер пенсий закреплен также на плановый период 2019–2020 годов, пишет «Российская газета». Соцвыплаты проиндексируют на 4%.

Это плановый бюджет, поэтому в 2018–2019 годы показатели могут быть скорректированы, отмечают «Дни.Ру».

Размер бюджета ПФР на 2018 год составляет 8,4 трлн рублей, говорится в документе. Из них 3,5 млн рублей придут через межбюджетные трансферты. На обязательное пенсионное страхование запланировано потратить 6,8 трлн рублей: 2,1 трлн — из федерального бюджета, а 4,7 трлн придется на страховые взносы.

Напомним, премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил ранее, что до 2020 года пенсии поднимут всем гражданам РФ, за исключением пенсионеров, которые работают.